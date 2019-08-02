В Киевской области разоблачили лица присвоивших себе 70 млн гривен

Новости Украины: Через фиктивные предприятия должностные лица завладели средствами в размере 70 млн. гривен.

В Киевской области разоблачили группу должностных лиц, присвоивших 70 млн. гривен. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

По данным следствия, должностные лица Васильковской райгосадминистрации, начиная с 2017 года и до сих пор, через фиктивные предприятия, заказывали строительные работы по ремонту учебных заведений по завышенным ценам и переводили в наличные бюджетные деньги через конвертационные центры. Таким преступным путем они завладели средствами в особо крупных размерах - более 70 млн. гривен.

Было проведено 17 санкционированных обысков в Васильковской районной государственной администрации, в собственных домах чиновников и приближенных к ним лиц, а также в фиктивных предприятиях.

По результатам проверок изъяты печати и документы финансово-хозяйственной деятельности, после экспертизы которых станет возможным объявить подозрения и направить обвинительные акты в суд.

Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине чиновников подозревают в хищении 1 млн гривен.