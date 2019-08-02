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Суд в Ривне оправдал девушку, которая митинговала за импичмент Зеленского

Суд в Ривне оправдал девушку, которая митинговала за импичмент Зеленского
14:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Ривне апелляционный суд оправдал 16-летнюю девушку, которая вышла на площадь с плакатом за импичмент Зеленского.

В Ривне апелляционный суд оправдал 16-летнюю девушку, которая вышла на площадь Независимости в Ривне 25 мая с плакатом за импичмент президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в пресс-службе Ривненского апелляционного суда, суд отказался признать несовершеннолетнего виновной в проведении несанкционированного митинга.

Сегодняшним постановлением удовлетворена апелляция несовершеннолетней на решение Ривненского городского суда, который 13 июня признал ее виновной в проведении несанкционированного митинга и вынес предупреждение.

Как сообщалось ранее, в Ривне 25 мая 20-летний парень и 16-летняя девушка проводили одиночные пикеты с требованием импичмента президента Владимира Зеленского. Полицейские пригласили парня и девушку в отделение полиции и составили протоколы об административных правонарушениях, поскольку, по данным полиции, участники акции заранее не предупредили органы власти о ее проведении.

Впоследствии в Ривне на площади Независимости была проведена акция в поддержку действий несовершеннолетней. Ее участниками стали около двух десятков человек, которые выражали протест против действий полиции.

Местные аналитики заявляли, что обе акции были организованы определенными силами и проплачены.

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Начальник Национальной полиции Сергей Князев призвал не политизировать ситуацию, отметив, что с полицейскими, которые составили в отношении задержанных протоколы об административных правонарушениях, и со всеми другими полицейскими в целом будет проведена разъяснительная работа о том, что они должны быть ближе к обществу, а не противопоставлять себя ему, и чтобы в подобных случаях полицейские обращались с нарушителями мягче.

Президент Зеленский призвал правоохранителей не наказывать подростков, устроивших акцию против него.

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Суд, Ривнэ, Владимир Зеленский, Нацполиция.
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