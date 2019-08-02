"Давайте работать": Зеленский - о восстановлении дорог в Ивано-Франковске

Новости Украины: Владимир Зеленский в Ивано-Франковске призвал местных чиновников активнее заниматься вопросами строительства дорог и развития региона Украинских Карпат.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Ивано-Франковскую область призвал народных депутатов, которые победили на внеочередных выборах в парламент по мажоритарным округам, помогать со средствами для строительства автодорог, и обратился к местным чиновникам с просьбой ежедневно уделять внимание проблемам развития региона.

"Если вы не будете ходить, задавать вопросы, встречаться – не только с президентом, ехать в Киев, пока сами не начнем стучать во все двери, ежедневно говорить о проблемах, ничего в стране не построится. Поэтому и вы здесь, и я. Давайте работать", - подчеркнул он в пятницу на совещании по вопросам развития региона.

Президент отметил, что вопрос строительства дорог не является его компетенцией, но он вынужден уделять этому внимание.

В то же время Зеленский добавил, что новый глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль подготовит план решения проблемы строительства дорог в регионе.

Президент также призвал представителей местных громад перед тем, как просить о помощи с выделением средств из государственного бюджета для реализации инфраструктурных проектов, предоставлять соответствующие проекты со сметой.