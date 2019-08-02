Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об уходе

Новости Украины: Владимир Зеленский в Ивано-Франковске подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление на увольнение, но президент его пока не подписывал.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления на увольнение Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины.

Как сообщается на официальном сайте главы государства в пятницу, это произошло во время разговора с представителями СМИ в Ивано-Франковске в рамках рабочей поездки главы государства.

Глава государства уточнил, что к настоящему времени не подписывал заявление на увольнение Богдана.

Президент также отметил, что при необходимости может показать общественности заявления на увольнение от членов его команды.

"Мы не держимся за власть. Мы - все ключевые люди, которые со мной пришли - договорились с самого начала, что напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, пойдет в отставку", - заявил Зеленский.

На видео, выложенном телеканалом "UA: Перший" в соцсети Facebook, глава государства говорит журналистам: "Как оно там появилось в интернете, я не знаю, но у нас оно все открыто. Больше скажу: можем, если хотите, показать все заявления".

Он также подтвердил, что не подписывал заявление на увольнение Богдана. "Я не подписывал. В любой момент я могу подписать заявление на увольнение любого члена нашей команды, который не держится за кресло. С самого начала работы уже написали они заявления", - сказал Зеленский.