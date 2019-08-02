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Кличко поставили ультиматум в ОП

Кличко поставили ультиматум в ОП
11:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Виталий Кличко назвал условие, которое ему поставили в Офисе Президента, для сохранения должности главы КГГА.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Офисе президента ему поставили условие, при котором он сможет сохранить должность главы Киевской городской госадминистации.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Господин Богдан (глава ОП Андрей Богдан - УНИАН) сказал, что "только лишь в том случае, если вы покажете эффективную работу в борьбе с коррупцией, мы готовы будем пойти вам навстречу и оставить на должности", - сказал Кличко.

Он отметил, что в КГГА уже работает служба внутреннего аудита, которая проверяет все департаменты и структуры, и массу документов уже передали в правоохранительные органы.

"Если у вас есть факты, я буду благодарен, предоставьте их, будем вместе бороться с коррупцией", - заявил мэр столицы. Как сообщал УНИАН, Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, согласно Закону "О местных государственных администрациях" руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента. Он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех председателей местных администраций, кроме председателя КГГА.

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26 июля Гройсман сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя КМДА.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

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Виталий Кличко, КГГА, Андрей Богдан, Офис Президента.
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