Разумков считает отставку Богдана фейком

Новости Украины: Разумков считает, что отставка Богдана является шуткой, Рябошапка опроверг эту информацию.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности главы Офиса президента, передает "Радио Свобода".

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", - сказал Разумков.

Один из новоизбранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, высказал мнение, что Богдан просто пошутил.

"Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца", - сказал он.

В свою очередь телеканал НАШ.Макси-ТВ сообщает, что и замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка также опроверг информацию о том, что Богдан подал в отставку, и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук ничего не слышал о вероятной отставке главы ОПУ. При этом канал не приводит слов Рябошапки и Стефанчука.

Как сообщалось, в СМИ появилась фотокопия заявления Богдана об отставке по собственному желанию, якобы поданной президенту. Однако на фото нет подписи Богдана, как нет и даты, а само "заявление" заканчивается словами "с момента желания".