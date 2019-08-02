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Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья

Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья
19:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины: До 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют паспорта Венгрии.

До 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют венгерские паспорта. Об этом заявил в интервью НВ главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

При этом он не стал озвучивать точные цифры, поскольку это "раскроет средства и методы", которыми военная прокуратура собирает доказательства.

"В отношении венгров в Закарпатье — эти цифры исчисляются до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это — более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, от более 120 тысяч, а по обработанным нами данным — до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта", — заявил Матиос.

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По его словам, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находятся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.

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Венгрия, Закарпатье, Анатолий Матиос.
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