Венгерские паспорта имеют около 300 тысяч жителей Закарпатья

Новости Украины: До 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют паспорта Венгрии.

До 300 тысяч жителей Закарпатской области имеют венгерские паспорта. Об этом заявил в интервью НВ главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

При этом он не стал озвучивать точные цифры, поскольку это "раскроет средства и методы", которыми военная прокуратура собирает доказательства.

"В отношении венгров в Закарпатье — эти цифры исчисляются до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это — более 1,2 миллиона проживают на территории Закарпатья, от более 120 тысяч, а по обработанным нами данным — до 300 тысяч граждан Украины получили венгерские паспорта", — заявил Матиос.

По его словам, соответствующие данные о наличии двойного гражданства собираются, в частности, для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне и/или находятся на официальных постах, и, в случае совершения ими каких-либо преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом этой информации.