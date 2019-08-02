В Карпатах ожидаются сильные дожди, возможны сели

Новости Украины: ГСЧС предупреждают о возможных селях в Карпатах.

В связи с дождями ожидается повышение уровней воды на реках бассейнов Днестра, Прута, Сирета, реках Закарпатья.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, вечером 2 августа и в ночь со 2 на 3 августа в местах прохождения крупных дождей на малых водотоках Закарпатской области будут происходить быстротечные повышения уровней воды на 0,3-1,0 м, в верховьях рек - 0,2-0,5 м, без негативных последствий, формирование значительного склонного местного стока, локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

Кроме того, 3-4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирета, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями на 8 часов 2 августа, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, а в горных районах - локальных селевых потоков.