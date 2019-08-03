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Кличко сообщил, что мост на Труханов остров обследуют специалисты

Кличко сообщил, что мост на Труханов остров обследуют специалисты
01:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kievcity.gov.ua

Новости Украины: Виталий Кличко: Угроза для людей, которые ходят по пешеходному мосту на Труханов остров, отсутствует.

Городской голова Киева Виталий Кличко заверил, что пешеходный мост на Труханов остров – безопасен для пешеходов, и специалисты дадут оперативные выводы относительно восстановления конструкции моста.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Угрозы для людей, которые ходят по пешеходному мосту на Труханов остров, нет. Волноваться не нужно», - сказал Кличко.

Он отметил, что специалисты обследуют место повреждения и дадут оперативные выводы по восстановлению конструкции.

Столичный мэр напомнил, что в столице сейчас 75 мостов в предаварийном состоянии, 3 - в аварийном. По его словам, в обновление устаревшей инфраструктуры города деньги не вкладывали десятилетиями, поэтому сегодня городская власть ремонтирует объекты, которые наиболее в этом нуждаются.

В КГГА напомнили, что ремонтные работы продолжаются на мосту метро через Русановский пролив, на Южном мосту, до конца года планируется завершить строительство Шулявского путепровода, продолжается и строительство Подольско-Воскресенского моста. В планах - до конца 2020 года открыть автосообщение по этому мосту.

Напоминаем, по результатам осмотра Паркового пешеходного моста на Труханов остров выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (противовесов) на опоре № 3 (прогон 2-3, не судоходный).

Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведению глубокого специального обследования.

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Виталий Кличко, Киев, Труханов остров, Мост.
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