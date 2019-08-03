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За взятку задержан замначальника управления образования Краматорского горсовета

За взятку задержан замначальника управления образования Краматорского горсовета
05:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина don.gp.gov.ua

Новости Украины: На взятке погорел заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета.

2 августа сотрудниками прокуратуры Донецкой области разоблачен при получении неправомерной выгоды заместитель начальника управления образования Краматорского городского совета, сообщает пресс-служба прокуратура Донецкой области

"В ходе первоочередных следственных действий установлено, что в июне в полицию обратился 45-летний инженер частного предприятия с заявлением о вымогательстве у него со стороны заместителя начальника управления образования Краматорского городского совета неправомерной выгоды в размере 10% от стоимости работ по договору подряда по ремонту кровли одной из городских школ", - говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Донецкой области в пятницу вечером.

При получении взятки, служебная деятельность должностного лица прекращена, подозреваемый мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Житомире на взятке задержан начальник Гоструда области

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Проводятся обыски по месту работы, решается вопрос сообщение о подозрениях в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим соответствующее положение, соединенное с вымогательство неправомерной выгоды) УК Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в прокуратуре.

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Прокуратура, Полиция, Взятка, Краматорск, Донетчина.
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