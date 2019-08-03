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Суд в Харькове отпустил под залог водителя, убившего инвалида

Суд в Харькове отпустил под залог водителя, убившего инвалида
07:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Подозреваемый выплатил суду 115 тысяч гривен.

Киевский райсуд Харькова разрешил водителю иномарки, который сбил насмерть 68-летнего инвалида на коляске, выйти под залог в 115 тысяч гривен.

Об этом рассказали в суде.

"Суд взял подозреваемого в гибели инвалида под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Размер залога - 115 тыс. грн", - отметили в суде.

Прокурор, добавили в суде, просил взять подозреваемого под стражу без определения залога.

"Водитель подозревается по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта)", - уточнили в суде.

В процессе расследования, сказали в суде, подозреваемому могут инкриминировать ст. 135 (оставление в опасности).

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27 июля на дороге в городе Змиев автомобиль Opel Vectra сбил человека, который, по информации полиции, ехала по обочине на коляске. Водитель машины с места ДТП скрылся.

30 июля полиция сообщила о задержании подозреваемого в Сумах. Его допросили, он полностью признал свою вину.

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ДТП, Харьков, Суд.
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