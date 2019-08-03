Штаб ООС: Ситуация напряженная, но находится под нашим контролем

Новости Украины: Противник на приазовском направлении обстрелял позиции украинских морских пехотинцев.

Незаконные вооруженные формирования на днях нарушили перемирие на приазовском направлении, обстреляв позиции украинских морских пехотинцев, сообщается на странице операции объединенных сил в Фейсбуке в субботу.

В сообщении указано, что НВФ вели огонь преимущественно из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

По словам одного из морских пехотинцев, противник стрелял хаотично в разных направлениях, провоцируя на ответный огонь.

"Сейчас обстановка нормализировалась, ситуация напряженная, но находится под нашим контролем, ведем наблюдение за противником", - подчеркнул украинский военный.

В сообщении также отмечается, что недавно ночью диверсионно-разведывательная группа противника решилась на проникновение к позициям морпехов, однако "несколько оккупантов подорвались на собственной мине".

Кроме того, НВФ используют беспилотники для ведения наблюдения за действиями украинских военных.