Политзаключенного Балуха опять перевели в ШИЗО

Новости Украины: Балуха снова поместили в штрафной изолятор.

Украинского активиста, политического заключенного Владимира Балуха в российской колонии №4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook, ссылаясь на данные родственников Балуха.

"Украинского активиста, политического заключённого Владимира Балуха в российской колонии № 4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор... Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток", - отмечается в сообщении.

В правозащитной группе напомнили, что за четыре месяца нахождения Балуха в колонии Торжка его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить.

"С каждым днём подорванное голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон для его ослабленного здоровья. Вся ответственность за жизнь и здоровье Владимира Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Ножкине Александре Игоревиче", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Владимир Балух - крымский фермер, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух повесил на своём доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку "Улица Героев Небесной Сотни".

В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявил голодовку. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключённым.