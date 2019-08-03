Скачать
Суббота, 03.08.2019
Выборы в Раду: сколько депутатов пройдут в парламент по партийным спискам
Выборы в Раду: сколько депутатов пройдут в парламент по партийным спискам
Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии
Данилюк назвал условия для проведения налоговой амнистии
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены

На Донбассе опять стреляют: ранен военнослужащий ВСУ

На Донбассе опять стреляют: ранен военнослужащий ВСУ
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Боевики в субботу шесть раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военнослужащий.

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала суток в субботу осуществили шесть обстрелов позиций операции Объединенных сил, ранение получил украинский военнослужащий, сообщается на странице ООС в Фейсбуке.

"В течение суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня (…) В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки по направлению Трудовского - применяя стрелковое оружие; рядом с Павлополем по направлению Верхнеширокиного - применяя стрелковое оружие.

На донбасских КПВВ снова вырос поток транспорта

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ООС были обстреляны 3 раза: неподалеку Крымского по направлению Сокольники - применялось стрелковое оружие; по окраине Майорского по направлению Шахты 6-7 - использовались подствольный гранатомет и стрелковое оружие; в районе Южного по направлению Шахты Гагарина - применялись подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Данилюк: Газотранспортная система будет отделена от "Нафтогаза" до конца года
02 Нехватка витамина D: эти симптомы могут говорить о его дефиците
03 Итоги 2 августа: Зеленский в Ивано-Франковске, отставка Богдана, дело ОАСК и крах ДРСМД
04 Украинский дипломат рассказал в ООН историю убитого школьника Степана Чубенко
05 Смартфоны с 64 Мп камерой: Realme, Redmi и Samsung готовятся к выпуску
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Фракцию &quot;Слуга народа&quot; в Раде может возглавить Арахамия
Фракцию "Слуга народа" в Раде может возглавить Арахамия
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Одессу затопило: на улицах много воды, а на дорогах - заторы
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Разумкова предложат на должность спикера ВР
Huawei переименует названия своих флагманов: причины
Huawei переименует названия своих флагманов: причины
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь