На Одесчине ГСЧС ликвидируют последствия непогоды

Новости Украины: Спасатели Одесчины ликвидируют последствия сильных ливней.

В Одесской области в субботу, 3 августа, прошли сильные ливни. Сейчас спасатели ликвидируют последствий непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Вследствие перемещения активного циклона 3 августа в Одесские области прошли сильные ливни, что привело ко временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности и подтоплению домохозяйств и подвальных помещений домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в с. Павловка Арцизского района произошло подтопление дождевой водой четырех частных домохозяйств. К ликвидации последствий подтопления быио привлечены спасатели.

"В Арцизском районе за пределами с. Плоцк в 15:37 в результате нарушения проезда на автодороге застрял автомобиль скорой медицинской помощи, пассажирский автобус и два легковых автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место вызова и с использованием пожарно-спасательной техники повышенной проходимости изъяли автотранспортные средства со сложного участка автодороги для дальнейшего движения", - добавили в сообщении.

В Одессе ливень сильный вред нанес Деволановскому спуску, где разрушил дорожное покрытие.

Кроме того, в Приморском районе Одессы пришлось откачивать дождевую воду из подвального помещения жилого дома на площади Греческая и из жилого помещения на ул. Канатная.

В ГСЧС отмечают, что ведется постоянный мониторинг ситуации на территории области. Пожарно-спасательные подразделения Одесского гарнизона оперативно-спасательной службы гражданской защиты находятся в постоянных готовности к реагированию на опасные события.