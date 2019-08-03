Грозовой циклон в Украине: ожидайте ливни

Новости Украины: В эти дни на территории Украины будет находиться грозовой циклон, который принесет дожди на западной и южной части страны.

В Украине 3 августа дожди и грозы пройдут в западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в южной части 24-29°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице ночью 12-14°, днем 21-23°, в Киевской области ночью 9-14°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на субботу, 3 августа, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23, дождь, гроза

Львов – +21...+23, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +19...+21, дождь, гроза

Тернополь – +21...+23, дождь, гроза

Черновцы – +19...+21, дождь, гроза

Хмельницкий – +21...+23, дождь, гроза

Луцк – +21...+23, переменная облачность

Ровно – +21...+23, переменная облачность

Житомир – +21...+23, переменная облачность

Винница – +20...+22, дождь, гроза

Одесса – +25...+27, дождь, гроза

Николаев – +25...+27, дождь, гроза

Херсон – +26...+28, дождь, гроза

Симферополь – +26...+28, дождь, гроза

Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза

Черкассы – +21...+23, дождь, гроза

Чернигов – +20...+20, дождь, гроза

Сумы – +20...+22, дождь, гроза

Полтава – +21...+23, переменная облачность, сухо

Днепр – +23...+25, переменная облачность, сухо

Запорожье – +26...+28, дождь, гроза

Донецк – +22...+24, переменная облачность, сухо

Луганск – +21...+23, переменная облачность, сухо

Харьков – +21...+23, переменная облачность, сухо

Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Согласно прогнозу синоптиков, 4 августа кратковременные дожди, грозы, в южной части, центральных и восточных областях значительные, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с (лишь ночью в западных областях без осадков). 5 августа без осадков, лишь ночью в восточных областях, днем в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла (4 августа на юге страны, 5 августа на побережье морей 13-18°); днем 17-22°, в южной части и Закарпатье местами 25-27°.

На Киевщине 4 августа кратковременный дождь, гроза, 5 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.