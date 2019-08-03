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Суббота, 03.08.2019
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Грозовой циклон в Украине: ожидайте ливни

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Грозовой циклон в Украине: ожидайте ливни
08:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: В эти дни на территории Украины будет находиться грозовой циклон, который принесет дожди на западной и южной части страны.

В Украине 3 августа дожди и грозы пройдут в западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в южной части 24-29°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице ночью 12-14°, днем 21-23°, в Киевской области ночью 9-14°, днем 19-24°.

Прогноз погоды на субботу, 3 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +21...+23, дождь, гроза
  • Львов – +21...+23, дождь, гроза
  • Ивано-Франковск – +19...+21, дождь, гроза
  • Тернополь – +21...+23, дождь, гроза
  • Черновцы – +19...+21, дождь, гроза
  • Хмельницкий – +21...+23, дождь, гроза
  • Луцк – +21...+23, переменная облачность
  • Ровно – +21...+23, переменная облачность
  • Житомир – +21...+23, переменная облачность
  • Винница – +20...+22, дождь, гроза
  • Одесса – +25...+27, дождь, гроза
  • Николаев – +25...+27, дождь, гроза
  • Херсон – +26...+28, дождь, гроза
  • Симферополь – +26...+28, дождь, гроза
  • Кропивницкий – +22...+24, дождь, гроза
  • Черкассы – +21...+23, дождь, гроза
  • Чернигов – +20...+20, дождь, гроза
  • Сумы – +20...+22, дождь, гроза
  • Полтава – +21...+23,  переменная облачность, сухо
  • Днепр – +23...+25, переменная облачность, сухо
  • Запорожье – +26...+28, дождь, гроза
  • Донецк – +22...+24, переменная облачность, сухо
  • Луганск – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Харьков – +21...+23, переменная облачность, сухо
  • Киев – +20...+22, переменная облачность, сухо

Согласно прогнозу синоптиков, 4 августа кратковременные дожди, грозы, в южной части, центральных и восточных областях значительные, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с (лишь ночью в западных областях без осадков). 5 августа без осадков, лишь ночью в восточных областях, днем в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-12° тепла (4 августа на юге страны, 5 августа на побережье морей 13-18°); днем 17-22°, в южной части и Закарпатье местами 25-27°.

Знаменательные события в истории: 3 августа 2019 года

На Киевщине 4 августа кратковременный дождь, гроза, 5 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.

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