Грозовой циклон в Украине: ожидайте ливни

В Украине 3 августа дожди и грозы пройдут в западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях, температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в южной части 24-29°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
В Киеве и области в субботу осадки не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В столице ночью 12-14°, днем 21-23°, в Киевской области ночью 9-14°, днем 19-24°.
Прогноз погоды на субботу, 3 августа, в городах Украины:
Согласно прогнозу синоптиков, 4 августа кратковременные дожди, грозы, в южной части, центральных и восточных областях значительные, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с (лишь ночью в западных областях без осадков). 5 августа без осадков, лишь ночью в восточных областях, днем в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12° тепла (4 августа на юге страны, 5 августа на побережье морей 13-18°); днем 17-22°, в южной части и Закарпатье местами 25-27°.
На Киевщине 4 августа кратковременный дождь, гроза, 5 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 17-22°.