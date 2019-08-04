В Кирилловке арестовали главу банды, которая похитила человека

Новости Украины: В поселке Кирилловка задержан главарь банды, которая похитила мужчину и требовала деньги.

В пгт. Кирилловка правоохранители задержали организатора группы, члены которой похитили мужчину, угрожали и требовали деньги за несуществующий долг.

Об этом сообщили в ГУНП в Запорожской области.

"3 августа сотрудники Следственного управления ГУНП в Запорожской области оперативного сопровождения сотрудников Управления Службы безопасности Украины с привлечением спецназовцев «КОРД», в поселке городского типа Кирилловка задержали организатора группы, мужчины 1975 года рождения", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения организатору группы.

По данному факту продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.189 (Вымогательство), ч.2 ст.187 (Разбой) и ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 1 августа сотрудники СБУ с привлечением спецназа Управления «КОРД» разоблачили группу злоумышленников, которые требовали 2000 долларов у местного жителя. Трех мужчин, 1995, 1993 и 1994 годов рождения в тот же день задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.