Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения

Human Rights Watch требует от России немедленно оказать Бекирову медпомощь

Human Rights Watch требует от России немедленно оказать Бекирову медпомощь
15:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: Бекиров нуждается в срочной медпомощи.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, который незаконно арестован в Крыму оккупационными властями РФ нуждается в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации Human Rights Watch.

Бекиров находится под незаконным арестом в течение 8 месяцев.

"Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста, Эдема Бекирова, 58 лет, в больницу для обследования и лечения", — сказано в обращении HRW.

У Бекирова ампутирована нога, он нуждается в постоянном медицинском осмотре. Как рассказал правозащитникам адвокат Ислям Валиляев, подзащитный находится в критическом состоянии.

"Его мучают, это пытка. Мы уже шесть месяцев говорим о его здоровье, но ничего не делается", — сказал Валиляев.

В HRW также подчеркнули, что Бекиров болен и нуждается в срочной медицинской помощи.

"Эдем Бекиров тяжело болен, и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью. Он должен быть в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", — сказала Юлия Горбунова, старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств

Отметим, что Европейский суд по правам человека принял решение о временной мере, согласно правилу № 39, что Бекиров должен быть немедленно госпитализирован. Российские власти не выполнили решение ЕСПЧ.

Напомним, что Бекиров участвовал в массовых акциях против оккупации Крыма Россией. Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Его содержат в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняют, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Политзаключенные, Human Rights Watch, Оккупированный Крым, Эдем Бекиров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
04 Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
В Украину пришло осеннее похолодание до +18° с обильными дождями
В Украину пришло осеннее похолодание с обильными дождями
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение &quot;Сверхъестественного&quot;
Дженсен Эклс намекнул на печальное завершение "Сверхъестественного"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь