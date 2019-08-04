Human Rights Watch требует от России немедленно оказать Бекирову медпомощь

Новости Украины: Бекиров нуждается в срочной медпомощи.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров, который незаконно арестован в Крыму оккупационными властями РФ нуждается в срочной медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации Human Rights Watch.

Бекиров находится под незаконным арестом в течение 8 месяцев.

"Российские чиновники в Крыму должны немедленно перевести активиста, Эдема Бекирова, 58 лет, в больницу для обследования и лечения", — сказано в обращении HRW.

У Бекирова ампутирована нога, он нуждается в постоянном медицинском осмотре. Как рассказал правозащитникам адвокат Ислям Валиляев, подзащитный находится в критическом состоянии.

"Его мучают, это пытка. Мы уже шесть месяцев говорим о его здоровье, но ничего не делается", — сказал Валиляев.

В HRW также подчеркнули, что Бекиров болен и нуждается в срочной медицинской помощи.

"Эдем Бекиров тяжело болен, и его адвокаты и родственники серьезно обеспокоены его жизнью. Он должен быть в больнице, где он может получить адекватную медицинскую помощь, а не в камере предварительного заключения", — сказала Юлия Горбунова, старший научный сотрудник Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

Отметим, что Европейский суд по правам человека принял решение о временной мере, согласно правилу № 39, что Бекиров должен быть немедленно госпитализирован. Российские власти не выполнили решение ЕСПЧ.

Напомним, что Бекиров участвовал в массовых акциях против оккупации Крыма Россией. Российские власти арестовали Бакирова в декабре 2018 года, когда он приехал на полуостров навестить свою мать. Его содержат в СИЗО-1 в Симферополе и обвиняют, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки.