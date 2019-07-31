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Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств

Бекиров готов объявить голодовку и отказаться от приема лекарств
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Бекиров заявил о намерении начать голодовку.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров 31 июля написал заявление о своем намерении начать голодовку и отказаться от приема лекарств в случае его этапирования в Красноперекопск, передает издание "Крым.Реалии".

"Центральный районный суд Симферополя вынес постановление о направлении моего уголовного дела в Красноперекопский районный суд. Транспортировка в Красноперекопск и содержания в ИВС и ежедневные доставки в суд равносильны для меня мучительной смерти. Я осознаю, что с моими заболеваниями я не выдержу этих переездов и содержаний в ИВС. Поэтому безболезненнее будет голодная смерть в СИЗО №1 Симферополя. В связи с чем я официально заявляю, что в случае попытки транспортировки в Красноперекопск, я объявляю голодовку", - говорится в заявлении.

По словам адвоката Алексея Ладена, после 2 августа Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционную жалобу защиты на решение районного суда Симферополя направить уголовное дело Бекирова в Красноперекопский районный суд.

Ладен также пояснил, что состояние здоровья его подзащитного остается "стабильно плохим".

Как сообщалось, незаконно удерживаемого в Cимферопольском СИЗО крымскотатарского активиста Бекирова вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья Бекирова и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

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Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Задержали Бекирова 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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Голодовка, Политзаключенные, Оккупированный Крым, Эдем Бекиров.
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