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Энергодар отключен от горячей воды

Энергодар отключен от горячей воды
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Энергодару отключили горячую воду за долги населения.

Жители Энергодара накопили долги за услуги водоотвода и водоснабжения, коммунальщики, в свою очередь, не смогли рассчитаться за использованную электроэнергию. В результате, город остался без горячей воды.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергодарского городского совета.

"Из-за низкого уровня оплаты услуг водоснабжения и водоотведения возникла значительная задолженность КП "Тепловодоканал" за использованную электроэнергию перед ООО "ПЭК "Топэнерго". Общая сумма долга - 1 млн 826 тыс. грн. В связи с этим с 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия", - говорится в сообщении.

Городская власть Энергодара вынесет на рассмотрение сессии городского совета вопрос предоставления КП "Тепловодоканал" финансовой поддержки в размере 10 млн грн.

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Если депутаты проект поддержат, то в кратчайшие сроки должен решиться вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на коммунальных предприятиях города. Кроме этого, будет усилена работа с населением по погашению долгов за предоставленные услуги.

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Энергодар, Горячая вода, Тепловодоканал, Топэнерго.
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