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На Николаевщине в ДТП погиб человек

На Николаевщине в ДТП погиб человек
23:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mk.npu.gov.ua

Новости Украины: В результате аварии в Николаевской области погиб водитель и двое пострадало.

Днем в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области погиб один человек, еще двух пострадавших госпитализировали, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сегодня около 12:30 на 197 км автодороги "Николаев-Благовещенск" возле с.Новопетровское произошло столкновение автомобилей Skoda Octavia и Opel Vectra. 59-летний водитель автомобиля Opel Vectra от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, пассажирки обоих транспортных средств возрастом 54 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

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Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет без права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжается следствие.

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ДТП, Николаев, Авария, Полиция, Водитель, Машина.
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