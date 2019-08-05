На Житомирщине, в условиях приближенных к боевым, прошли военные учения

Новости Украины: Военные на Житомирщине провели учения приближенные к боевым.

Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.

Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу. Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.

Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.

Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу. Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.