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На Житомирщине, в условиях приближенных к боевым, прошли военные учения

На Житомирщине, в условиях приближенных к боевым, прошли военные учения
01:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины: Военные на Житомирщине провели учения приближенные к боевым.

Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.

Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу. Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.

Проходили они в три этапа: марш, разведка, наведение переправы и проделывания проходов в заграждениях и минированиях.

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Также военнослужащие отрабатывали методы инженерной, радиационной, химической и бактериологической разведки, а еще - осуществляли понтонну мостовую переправу. Как отмечают военнослужащие, такие учения совершенствуют полевую выучку и слаженность боевых подразделений.

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Учения, Военные, МОУ, Житомирщина.
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