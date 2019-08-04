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Войска ВМС провели летные учения над Черным морем

Войска ВМС провели летные учения над Черным морем
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: armyinform.com.ua

Новости Украины: Над Черным морем прошли учения морской авиации ВСУ.

Морская авиация Вооруженных сил Украины завершила учения над Черным морем.

Об этом сообщило информационное агентство Министерства обороны Украины «АрмияИнформ».

По сообщению, это были летно-тактические учения для отработки различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.

В течение недельных учений экипажи совершенствовали летную подготовку, отработали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию.

Кульминацией военных учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим осуществлением бомбового и торпедного ударов, сообщили военные.

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«Во время ведения воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил место пребывания врага и с помощью ориентирной морской авиационной бомбы обозначил зону для осуществления удара. К мысу Аджияск (возле села Рыбаковка Николаевской области – ред.) поспешила группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета А-26 уничтожили условного противника», – говорится в сообщении.

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ВМС, Черное море, Армия, Морская авиация.
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