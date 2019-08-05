Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
Село Широкино на Донабассе полностью заминировано оккупантами
Село Широкино на Донабассе заминировано оккупантами
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день
Приметы и обряды на 5 августа - Трофим Бессонник, Трофимов день

На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей

На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
10:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины: В пунктах пропуска на Донбассе застряли приблизительно 200 авто.

В понедельник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 200 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

“Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: “Майорское” – 30/40; “Марьинка” – 0/40; “Новотроицкое” – 20/50; “Гнутово” – 10/10”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

По данным пограничников, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. Всего через КПВВ проследовало 31,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Сегодня отмечают 5 лет освобождения Марьинки от оккупантов

Как известно, в связи с проведением оккупационными вооруженными формированиями мероприятий по разминированию на ТОТ возле разрушенного автомобильного моста через р. Северский Донец, командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ “Станица-Луганская”. С 4 по 10 августа КПВВ будет работать до 18.00. Кроме того, граждан, которые направляются на ТОТ Украины будут пропускать до 17.30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госпогранслужба, Донбасс, КПВВ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
05 Гороскоп на завтра, 5 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
ОАСК открыл производство по иску лидера КПУ Симоненко
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
Когда ждать потепления: прогнозы синоптиков
На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь