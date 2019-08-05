На донбасских КПВВ застряли 200 автомобилей

Новости Украины: В пунктах пропуска на Донбассе застряли приблизительно 200 авто.

В понедельник утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 200 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

“Утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: “Майорское” – 30/40; “Марьинка” – 0/40; “Новотроицкое” – 20/50; “Гнутово” – 10/10”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.

По данным пограничников, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. Всего через КПВВ проследовало 31,2 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств.

Как известно, в связи с проведением оккупационными вооруженными формированиями мероприятий по разминированию на ТОТ возле разрушенного автомобильного моста через р. Северский Донец, командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ “Станица-Луганская”. С 4 по 10 августа КПВВ будет работать до 18.00. Кроме того, граждан, которые направляются на ТОТ Украины будут пропускать до 17.30.