Халилова: Мы будем подавать жалобу в Европейский суд

Новости Украины: Крымскотатарская журналистка обжалует в Европейском суде возбужденное против нее уголовное дело.

Журналистка крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова обжалует в Европейском суде по правам человека возбужденное против нее уголовное дело в оккупированном Крыму.

Об этом она сообщила в комментарии проекта "Радио Свобода" "Крым.Реалии".

«Конечно же, этим делом будет заниматься Эмиль Курбединов (адвокат Гульсум Халиловой – ред.), мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека», – сказала Халилова.

Она подчеркнула, что считает уголовное дело политически мотивированным.

«Надо же объявить, что крымские татары принимают участие в каких-бандформуваннях, надо же сфальсифицировать больше уголовных дел в отношении коренного народа Крыма, который проявляет свою гражданскую проукраинскую позицию. Я не вступала ни в какие батальоны, я работала полевым журналистом», – добавила Халилова.

Как сообщал Укринформ, крымскотатарская журналистка Гульсум Халилова обратилась с заявлением в прокуратуру Автономной Республики Крым в связи с ее незаконным уголовным преследованием со стороны оккупационных властей Крыма.

В связи с заявлением Халиловой, прокуратура АР Крым начала уголовное производство по ч. 2 ст. 372 УК Украины (Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

Журналистка признана потерпевшей, и запланировано проведение первоочередных следственных действий.

12 июля 2019 года "судья Киевского районного суда" в оккупированном Крыму Денис Диденко заочно рассмотрел ходатайство следователя ФСБ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для журналистки с момента задержания его на территории России или в случае экстрадиции Халиловой в РФ.

1 августа 2019 года "судья" Юрий Гриценко оставил в силе решение суда первой инстанции.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, "суд" в Крыму отказал в апелляции на арест журналистки телеканала АТR, она арестована заочно с июля до сентября 2019 года..