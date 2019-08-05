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Понедельник, 05.08.2019
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Часть Одессы осталась без электричества

Часть Одессы осталась без электричества
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Одессе в результате непогоды без электричества остаются более 50 жилых домов.

В Одессе в результате непогоды без электричества остаются более 50 жилых домов.

Об этом сегодня на совещании в мэрии сообщил представитель компании «Одессаоблэнерго» Алексей Бурлаков.

Он отметил, что десять аварийных ситуаций связаны с протеканиями крыш трансформаторный подстанций – ливень затопил оборудование, которое из-за этого вышло из строя.

По словам заместителя мэра Анатолия Орловского, в результате проливного дождя и ураганного ветра 3-4 августа были повреждены 23 линии наружного освещения и 15 линий электропередач.

Предполагается, что сегодня восстановительные работы будут завершены.

Как отмечалось, меньше чем за сутки в городе рухнули более 50 деревьев. Сейчас «самые оперативные» заявки (падения деревьев на автомобили, электролинии и жилые дома) отработаны.

Ликвидация последствия стихии продолжается.

На Одесчине результате схода сели погиб мужчина

В Одессе примерно с 11.00 субботы до полудня воскресенья (3-4 августа) выпала двухмесячная норма осадков.

3 августа из-за сильного ливня ряд улиц затопило, было ограничено движение транспорта, на дорогах образовался транспортный коллапс. Пик непогоды пришелся на час ночи 4 августа. К проливному дождю добавился сильный штормовой ветер: сила северо-западного ветра достигала 15-20 м/с, порывы - до 25 м/с.

Сильными потоками дождевой воды на Деволановском спуске вырван ливневый коллектор. В результате камни, землю и фрагменты асфальтного покрытия потоками воды смыло на Таможенную площадь, где были припаркованы порядка десяти автомобилей.

Также сильный дождь стал причиной схода грунта на ул. Балковской с насыпи моста, расположенного возле Центрального автовокзала.

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Одесса, Непогода, Электричество, Алексей Бурлаков.
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