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Россия продолжает поставлять боевикам вооружение

Россия продолжает поставлять боевикам вооружение
13:38 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твитер

Новости Украины: На территорию оккупированного Донбасса, продолжаются поставки оружия с РФ.

С территории России на Донбасс для вооружения боевиков продолжается поставки оружия, материально-технических средств и горючего. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны, передает корреспондент УНН.

“Командование российско-оккупационных войск использует достигнутые договоренности относительно полного прекращения огня для восстановления и наращивания боеспособности соединений и частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ. В частности, на захваченных предприятиях силами ремонтно-восстановительных подразделений российско-оккупационных войск в срочном порядке начаты работы по текущему ремонту и восстановлению военной техники, в том числе танков”, — сообщил представитель Минобороны.

По его словам, для ускорения указанных мероприятий оккупантами развернуты дополнительные пункты ремонта вооружения и военной техники.

В то же время, отметил Праута, продолжается поставка с территории РФ оружия, материально-технических средств военного назначения и горючего для обеспечения российско-оккупационных войск.

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“Да, на вооружение разведывательных подразделений первого и второго АК поступила очередная партия 9-мм бесшумных снайперских винтовок ВСС. Кроме того, под видом гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций подразделения российско-оккупационных войск получили приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки”, — сказал спикер.

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Минобороны, РФ, Донбасс, Боевики на Донбассе, ОСС.
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