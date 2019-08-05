В Днепре произошла авария на ТЭС (Видео)

Новости Украины: На новом энергоблоке Приднепровской ТЭС произошла авария.

На ДТЭК Приднепровской ТЭС произошла нештатная ситуация на энергоблоке №10.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Приднепровская ТЭС в Facebook.

«5 августа около 9 часов утра на ДТЭК Приднепровской ТЭС в результате технологического нарушения, вызванного повреждением трубы в верхней части котла, произошел выброс дымовых газов и пара на энергоблоке №10», - говорится в сообщении.

Выброс дымовых газов в течение 1,5-2 минуты, сейчас котел потушили, нештатная ситуация устранена.

Как известно, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели с импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг / м3. Реконструкция блока велась 9 месяцев.