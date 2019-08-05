Украина и ОБСЕ обсудили прекращение огня на Донбассе

Новости Украины: Командующий Объединенных сил Александр Сирский обсудил с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ выполнение решений Минской Трехсторонней контактной группы.

Командующий Объединенных сил Александр Сирский обсудил двустороннее прекращение огня на Донбассе с делегацией СММ ОБСЕ во главе с заместителем главы Миссии Марком Этерингтоном. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Сегодня, 5 августа, состоялась встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского с делегацией Специальной миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем председателя Миссии Марком Этерингтоном. В рабочем формате стороны обсудили отдельные аспекты выполнения решения Трехсторонней контактной группы, которая заседала недавно в Минске, а также вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сирский подчеркнул, что украинская сторона в полном объеме выполняет необходимые меры в рамках Минских договоренностей, в частности, в районе КПВВ "Станица Луганская".

Также он проинформировал заместителя председателя СММ ОБСЕ о текущем состоянии безопасности ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, течении восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержке населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности и прочее.

Сирский в который раз подчеркнул необходимость немедленного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования оккупационными подразделениями Российской Федерации бессрочного режима прекращения огня, сообщают в пресс-службе.