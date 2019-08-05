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В Хмельницкой области обнаружили фальсификат алкоголя на 1 млн гривен

В Хмельницкой области обнаружили фальсификат алкоголя на 1 млн гривен
16:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: khmel.gp.gov.ua

Новости Украины: Житель Хмельницкой области незаконно производил алкоголь, общая стоимость конфиската составила 1 млн гривен.

В Хмельницкой области разоблачен подпольный цех, из которого изъято фальсифицированный алкоголь и оборудование для его изготовления стоимостью почти 1 миллион гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, житель Хмельницкой области, с целью изготовления, хранения и последующего сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков под видом водки и коньяка, под подпольный цех оборудовал гаражное помещение на территории собственного домовладения.

В дальнейшем, обеспечив систематическое изготовление фальсификата, расфасованного в ПЭТ-бутылки различной емкости без марок акцизного налога, он осуществлял его сбыт жителям области.

Во время проведения обысков следователями обнаружено и изъято более 1 800 литров незаконно изготовленных подакцизных товаров, в том числе водки, коньяка и спирта. Также в ходе обыска изъято оборудование для незаконного изготовления и упаковки алкогольных изделий.

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Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 1 млн гривен.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области, по процессуального руководства отраслевого отдела прокуратуры области, осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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Прокуратура, Генпрокуратура, Хмельницкая область, Досудебное расследование, ГФС.
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