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Одесса: Госпродпотребслужба не рекомендует купаться в море после дождей

Одесса: Госпродпотребслужба не рекомендует купаться в море после дождей
23:35 Пн, 5 Август 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: На всех пляжах Одессы не советуют купаться после непогоды.

Из-за ухудшения качества морской воды в результате попадания поверхностных вод в акваторию пляжей Одессы работники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендуют населению временно воздержаться от морского водопользования на пляжах города.

Об этом сообщает официальный сайт города Одессы.

"В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3-4 августа 2019 года в городе Одессе, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города. Рекомендуется временно воздержаться от купания у пляжей города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекомендация медиков будет до особого распоряжения с целью недопущения ухудшения эпидситуации в оздоровительный период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Часть Одессы осталась без электричества

Как сообщалось ранее, Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа 2 августа тоже привлекла внимание населения к ухудшению состояния морской воды и не рекомендовала одесситам купаться возле пляжа "Лузановка".

По официальным сообщениям Госэкоинспекции, пробы морской воды, отобранные 24 июля 2019 года во время обследования подконтрольной территории в районе пляжа "Лузановка", не соответствуют нормативным требованиям.

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Одесса, Непогода, Госпродпотребслужба.
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