Патруль Киева назвал количество пойманных пьяных водителей за июль

Новости Украины: Столичные патрульные за июль выявили более тысячи пьяных водителей.

В Киеве патрульные за июль составили 1086 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"За прошлый месяц киевские патрульные обработали 44 742 сообщения, поступивших от заявителей на службу 102. В целом на нарушителей патрульные составили 24 980 административных материалов, из которых 1086 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Кроме того, столичные патрульные задержали 392 человек, которые, предположительно, совершили уголовные правонарушения. В частности, по горячим следам задержаны 62 подозреваемых в кражах, 34 - в ограблениях, четверо - в разбоях и шестеро вероятных угонщиков автомобилей.

Отмечается, что также было выявлено 202 гражданина, которые находились в розыске и скрывались от следствия.

"Также инспекторы обнаружили у 170 человек вещества, похожие на наркотические, запрещенные в свободном обращении", - проинформировали в столичной патрульной полиции.