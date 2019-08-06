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Патруль Киева назвал количество пойманных пьяных водителей за июль

Патруль Киева назвал количество пойманных пьяных водителей за июль
07:34 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Столичные патрульные за июль выявили более тысячи пьяных водителей.

В Киеве патрульные за июль составили 1086 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"За прошлый месяц киевские патрульные обработали 44 742 сообщения, поступивших от заявителей на службу 102. В целом на нарушителей патрульные составили 24 980 административных материалов, из которых 1086 - за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Кроме того, столичные патрульные задержали 392 человек, которые, предположительно, совершили уголовные правонарушения. В частности, по горячим следам задержаны 62 подозреваемых в кражах, 34 - в ограблениях, четверо - в разбоях и шестеро вероятных угонщиков автомобилей.

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Отмечается, что также было выявлено 202 гражданина, которые находились в розыске и скрывались от следствия.

"Также инспекторы обнаружили у 170 человек вещества, похожие на наркотические, запрещенные в свободном обращении", - проинформировали в столичной патрульной полиции.

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Киев, Патруль, Нацполиция.
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