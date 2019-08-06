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Опасная инфекция убила человека в Днепре

Опасная инфекция убила человека в Днепре
11:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Днепре зарегистрирована смерть от опаснейшего заболевания.

В Днепре зарегистрирована смерть от опаснейшего заболевания — лептоспироза.

Об этом говорится в сообщении Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Пациент умер на прошлой неделе. "В г. Днепр за отчетную неделю зарегистрирован один летальный случай заболевания лептоспирозом", - говорится в сообщении.

Лептоспироз — это острая инфекционная болезнь, вызываемая возбудителем из рода лептоспир.

Заражение людей происходит через поврежденную кожу и слизистые оболочки при купании в водоемах со стоячей водой, при употреблении сырой воды из природных водоемов, молока и мяса зараженных животных.

В МОЗ предупредили о стремительном росте заболевания корью

Переносчиками лептоспир в природе являются грызуны (крысы, мыши), а также свиньи, реже - крупный скот и собаки. Все больные лептоспирозом или с подозрением на это заболевание подлежат обязательной госпитализации в инфекционное отделение.

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Днепр, МОЗ, Медицина.
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