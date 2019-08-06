Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Одессе

Новости Украины: Задолженность за газ ставит под угрозу теплоснабжение города Одесса в следующем отопительном сезоне.

Задолженность за газ Одесской ТЭЦ и предприятия "Теплоснабжение города Одессы" ставит под угрозу теплоснабжение города в следующем отопительном сезоне, сообщила пресс-служба национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, общая задолженность"Одесской ТЭЦ и компании "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд грн. В частности, задолженность Одесской ТЭЦ составляет 840,9 млн грн, предоставленный в компанию график погашения задолженности ТЭЦ выполняет лишь на 74%. Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у "Нафтогаза", Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее чем 161 млн грн.

В свою очередь, "Теплоснабжение города Одессы" задолжало "Нафтогазу" 836 млн грн. Для достижения минимального уровня расчетов предприятию необходимо оплатить не менее чем 222,4 млн грн.

Как известно, НАК Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.