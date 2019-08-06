Аташе посольства Швейцарии посетил зону ООС

Новости Украины: Военный аташе посольства Швейцарии Урса Сульсер ознакомился с работой контрольних пунктов в районе ООС.

Военный атташе при посольстве Швейцарской Конфедерации в Украине полковник Урса Сульсер побывал район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где ознакомился с работой контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, посетил один из военных госпиталей и встретился с руководством Луганской областной государственной администрации.

"Во время визита военный атташе побывал на КПВВ "Золотое", где был проинформирован об особенностях работы всех контрольных пунктов въезда-выезда в пределах Донецкой и Луганской областей, порядке пересечения линии разграничения различными категориями граждан", - сообщается во вторник на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Кроме того, полковник Сульсер посетил один из военных госпиталей в районе проведения операции Объединенных сил.

"Иностранный гость ознакомился с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", - информируют в пресс-центре.

Также, говорится в сообщении, военный атташе при посольстве Швейцарии провел встречу с руководством Луганской областной государственной администрации, представителями неправительственной организации "Восток SOS", сотрудниками Службы безопасности Украины и представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.