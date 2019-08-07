Апелляционный суд отказал ХАЦ по делу об обжаловании тарифов на проезд в метро

Новости Украины: В Харькове апелляционный суд отверг жалобы о тарифах на проезд в харьковском метро.

Второй апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) на решение суда первой инстанции о закрытии производства по делу об обжаловании тарифов на проезд в метро.

"Суд решил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Определение окружного административного суда оставить без изменений", - сказал член правления ХАЦ Евгений Лисичкин.

Он также сообщил, что организация намерена подать кассционную жалобу в Верховный суд.

Как сообщалось, 6 февраля исполком Харьковского горсовета повысил стоимость проезда в метро с 5 грн до 8 грн.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда. Однако метро продолжило перевозить пассажиров по повышенной цене.

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

22 мая исполком Харьковского горсовета в третий раз принял решение об установлении стоимости проезда в метро в размере 8 грн за поездку.

10 июня Харьковский окружной административный суд удовлетворил ходатайство представителя исполкома и закрыл производство по обжалованию повышению стоимости проездов в метро.