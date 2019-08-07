Скачать
Среда, 07.08.2019
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Итоги 6 августа: гибель военных и реакция Зеленского, Порошенко vs ГБР, дизтопливо
Луценко: В "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии Манафорта нет
Луценко: В "черной бухгалтерии" Партии регионов фамилии Манафорта нет
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны
Приметы и обряды на 7 августа – День Успения святой Анны

Апелляционный суд отказал ХАЦ по делу об обжаловании тарифов на проезд в метро

Апелляционный суд отказал ХАЦ по делу об обжаловании тарифов на проезд в метро
08:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Харькове апелляционный суд отверг жалобы о тарифах на проезд в харьковском метро.

Второй апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) на решение суда первой инстанции о закрытии производства по делу об обжаловании тарифов на проезд в метро.

"Суд решил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Определение окружного административного суда оставить без изменений", - сказал член правления ХАЦ Евгений Лисичкин.

Он также сообщил, что организация намерена подать кассционную жалобу в Верховный суд.

Как сообщалось, 6 февраля исполком Харьковского горсовета повысил стоимость проезда в метро с 5 грн до 8 грн.

19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда. Однако метро продолжило перевозить пассажиров по повышенной цене.

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч. 2 ст. 382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

Еще одна станция метро в Киеве откажется от жетонов

22 мая исполком Харьковского горсовета в третий раз принял решение об установлении стоимости проезда в метро в размере 8 грн за поездку.

10 июня Харьковский окружной административный суд удовлетворил ходатайство представителя исполкома и закрыл производство по обжалованию повышению стоимости проездов в метро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Харьков, Метро, Харьковский метрополитен, ХАЦ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
03 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
04 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
05 Волкер высказался о гибели 4 военных ВСУ на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Польши назначил парламентские выборы на 13 октября
Дуда назначил парламентские выборы на 13 октября
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика &quot;Талибана&quot;
За сутки в Афганистане ликвидированы 92 боевика "Талибана"
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Google выпустил Doodle к 200-летию со дня рождения Пантелеймона Кулиша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь