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В Одесской области непогода повредила Аккерманскую крепость

В Одесской области непогода повредила Аккерманскую крепость
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины: Аккерманская крепость крепость повреждена в результате непогоды.

В Одесской области в результате непогоды повреждена Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость, которая является историко-архитектурным памятником.

Об этом в Facebook сообщил руководитель коммунального предприятия «Фортеця» Александр Морозов.

«Последствия мощного ливня сказались на Аккерманской крепости. Разрыв контрольных маяков и образование новых трещин на Башне №2. Ту, которую спасали в 2016 году, укрепив бетонными «подушками», - написал Морозов.

По его словам, в зоне проведения первоочередных работ, произошел обвал кладки у основания северо-западной башни, у основания башни №25 осунулся грунт.

Руководитель КП отмечает, что уже обратился в Одесскую обладминистрацию, и специалисты управления охраны объектов культурного наследия зафиксировали аварийные участки.

По его словам, нужно оперативно принять меры, чтобы профинансировать работы по спасению памятника. Пока крепость работает в штатном режиме, так как повреждения только наружные – со стороны Днестровского лимана. 

В Одесском регионе 3-4 августа выпало рекордное количество осадков, были обесточены населенные пункты, повалены десятки деревьев, подтоплены дома и пр.

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Справка УНИАН. Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость - один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков учредителями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в 13 веке.

По другим данным, она возведена в 15 веке, строилась двести лет. Это - одно из самых больших и мощных сооружений тогдашнего времени на территории современной Украины. Строение из камня известняка общей площадью более 9 га стоит на высоком скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружено рвом, который некогда заполнялся водой, ширина его порядка 14 метров, а изначальная глубина – 22 метра. Протяженность оборонительных стен – около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15, а толщина от 1,5 до 5 метров.

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Одесса, Непогода, Одесская область, Аккерманская крепость.
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