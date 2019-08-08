Режим "тишины" был нарушен 10 раз, украинские солдаты не пострадали

Новости Украины:Вчера, 7 августа, боевики снова нарушили режим прекращения огня.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований десять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"7 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники десять раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Водяного, а также Лебединского - из стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников шесть раз неподалеку Луганска – из автоматического гранатомета, дважды вблизи Южного - из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новозвановки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Зайцевого - из автоматического гранатомета и снайперского оружия, неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки - из станкового противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.