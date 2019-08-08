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Из-за осложнения погодных условий обесточены 16 населенных пунктов

Из-за осложнения погодных условий обесточены 16 населенных пунктов
08:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В двух областях 16 населенных пунктов находятся обесточенными из-за непогоды.

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро четверга обесточены 16 населенных пунктов в двух областях Украины, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 7 на 8 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 16 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Волынская - 12, Житомирская – 4", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Днепре за несколько часов выпала месячная норма осадков

Напомним,что ранее непогода обесточила 83 населенных пункта в 4 областях.

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Житомир, Непогода, Волинь, ГСЧУ.
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