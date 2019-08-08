В июле поток людей через админграницу с Крымом увеличился

Новости Украины:Количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31% в июле.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

В июле административную границу с аннексированным Крымом в обе стороны пересекли на 33,31% больше людей, чем в июне.

В течение июля 2019 года административную границу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств. Отмечается, что по сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%.

Больше всего граждан пересекли границу через КПВВ "Чонгар": 83754 человека и 14861 единица транспортных средств, в обратном направлении 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.

Украинцы, которые живут на временно оккупированной территории, ездят на контролируемую территорию для посещения семьи, для закупки необходимых товаров, получения услуг и тому подобное.