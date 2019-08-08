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Боевики проводят учения по наступлению - разведка

Боевики проводят учения по наступлению - разведка
13:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Не смотря на заявления о перемирии, боевики активно проводят учения наступательной тематики.

Российские оккупацционые войска в Донбассе проводят интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике несмотря на заявления о готовности к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, ссылаясь на информацию Главного управления разведки Министерства обороны, передает корреспондент УНН.

“Несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов ВС РФ проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике.

В частности, с 5 августа начато обучение ротных тактических групп российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, во время которых отрабатываются вопросы преодоления водных преград на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы”, — сообщил представитель Минобороны.

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По его словам, российское командование планирует завершить указанные меры подготовки к концу текущего месяца.

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Россия, Минобороны, Донбасс, ВСУ, ВС РФ, Дмитрий Гуцуляк, ООС.
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