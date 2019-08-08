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Пьяный подросток на иномарке отца сбил велосипедиста

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Пьяный подросток на иномарке отца сбил велосипедиста
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:Нацполиция

Новости Украины:Пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колен.

В Ривненской области пьяный несовершеннолетний подросток вчера на отцовском автомобиле Skoda Oktavia сбил велосипедиста; от полученных травм сегодня велосипедист скончался.

Как сообщила представитель отдела коммуникации Нацполиции в Ривненской области Мария Юстицкая, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 августа около 21:30 в городе Сарны.

Не имея права управлять транспортным средством, 15-летний житель города взял автомобиль отца Skoda Oktavia и сбил на проезжей части велосипедиста - 34-летнего местного жителя.


В результате ДТП пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колен.

Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия утром 8 августа велосипедист скончался.

«В соответствии с признанием, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,8 промилле», - отмечает пресс-служба полиции.

Полиция выясняет, каким образом за рулем отцовской машины оказался пьяный несовершеннолетний.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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Ровно, Авария, Нацполиция, Ривненской области.
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