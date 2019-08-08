Скачать
Четверг, 08.08.2019
Цена за газ для населения в августе снижена на 5,1%
Цена за газ для населения в августе снижена на 5,1%
Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
Россия оставила под стражей политзаключенного Бекирова
Лига Европы: Астана крупно разгромила Валлетту
Лига Европы: Астана крупно разгромила Валлетту
Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"
Стивен Кинг напишет сценарий финального эпизода "Противостояния"

Россиянин готовил теракт на военном аэродроме ВСУ

Смотрите фото (4)
Россиянин готовил теракт на военном аэродроме ВСУ
17:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:Россиянин, проживающий в Черкасской области, готовил диверсию на объекте Минобороны.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Черкасской области гражданина РФ, который собирался совершить диверсию на стратегически важном военном объекте – военном аэродроме. У задержанного обнаружены самодельные взрывные устройства и электродетонатор.

Как сообщил в четверг пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы задокументировали, что иностранец, проживающий в Черкасской области, изготавливал самодельные взрывные устройства, а также проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных сил Украины.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, около 2 кг химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также обнаружены материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.

Приехал оформлять паспорт: СБУ задержала боевика "Л/ДНР" в Донецкой области

Следователи СБУ сообщили гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

СБУ, Черкасская область, РФ, Военный аэродром, Диверсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
02 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
Атамбаева задержали и вывезли под конвоем
Начальник ГБР судится с Луценко
Начальник ГБР судится с Луценко
РФ заблокировала счета фонда Навального
РФ заблокировала счета фонда Навального
Голливудский актер спас ребенка в жуткой ДТП
Голливудский актер спас ребенка в жуткой ДТП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь