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В Днепре студенты пришли на экзамен с поддельными паспортами

В Днепре студенты пришли на экзамен с поддельными паспортами
01:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины:В Днепровском институте 32 студента пришли на экзамен с поддельными паспортами.

В частном высшем учебном заведении "Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины" 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами. После прибытия полиции десятерым студентам удалось убежать.

Как сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Фейсбуке в четверг, во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина" проктор Центра тестирования выявил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельными.

После этого проктор вызвал полицию. Через 50 минут в институт прибыли семеро правоохранителей.

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"Правоохранители подтвердили, что паспорта являются поддельными, и составили соответствующий акт. 10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию", - говорится в сообщении Минздрава.

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Минздрав, Студенты, Днепр, МОЗ, Экзамен.
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