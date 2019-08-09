В Харькове столкнулись трамваи, есть пострадавшие

Новости Украины:В Харькове столкнулись два трамвая, пострадали 4 человека.

В Харькове в результате столкновения трамваев пострадали машинист и трое пассажиров.

Об этом сообщает областная полиция.

"В результате аварии травмы и ушибы получил 46-летний водитель транспортного средства и пассажиры другого трамвая - две женщины 42 и 29 лет и 72-летний пенсионер. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла около 13 часов. Предварительно установлено, что 46-летний машинист допустил столкновение с трамваем, стоявшим на остановке, под управлением 30-летней женщины.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Причины аварии устанавливаются.