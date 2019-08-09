ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине

Новости Украины:В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала уменьшение числа нарушений режима прекращения огня.

СММ ОБСЕ зафиксировала в среду около 70 взрывов в Донецкой области (все в рамках учений с боевым оружием возле Авдеевки) и 26 взрывов на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 7 августа 2019 года.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 60 взрывов)", - говорится в отчете.

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-востока от н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка). В то же время, по оценке СММ, "во всех этих случаях это был огонь из стрелкового оружия в рамках учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года относительно запрета учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности".

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили в Миссии.

Более две трети нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районах на северо-северо-восток от н.п. Обозное (неподконтрольное правительству, 18 км на север от Луганска).