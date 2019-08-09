Скачать
Пятница, 09.08.2019
ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
Британия упростит иммиграционные правила для ученых
Британия упростит иммиграционные правила для ученых
Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса
Ньюкасл намерен подписать защитника МЮ Фила Джонса
В Google Maps стала доступна новая функция
В Google Maps стала доступна новая функция

ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине

ОБСЕ: На Донетчине зафиксировано 70 взрывов и 26 – на Луганщине
05:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала уменьшение числа нарушений режима прекращения огня.

СММ ОБСЕ зафиксировала в среду около 70 взрывов в Донецкой области (все в рамках учений с боевым оружием возле Авдеевки) и 26 взрывов на Луганщине.

Об этом сообщается в опубликованном в четверг отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 7 августа 2019 года.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав между тем больше взрывов (около 70), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 60 взрывов)", - говорится в отчете.

Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на северо-северо-востока от н.п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка). В то же время, по оценке СММ, "во всех этих случаях это был огонь из стрелкового оружия в рамках учения с боевой стрельбой в зоне безопасности, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года относительно запрета учений (занятий) с боевой стрельбой в зоне безопасности".

Украина и ОБСЕ обсудили прекращение огня на Донбассе

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 26 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили в Миссии.

Более две трети нарушений режима прекращения огня были зафиксированы в районах на северо-северо-восток от н.п. Обозное (неподконтрольное правительству, 18 км на север от Луганска).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Взрыв, ОБСЕ, Донбасс, СММ ОБСЕ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
02 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Сайдик разочарован срывом заседания ТКГ 7 августа
04 Госдеп США сделал заявление об инициативе по "нормандскому формату"
05 Из партии "Сила и честь" выгнали первого заместителя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На один из финских городов произошла атака хакеров
На один из финских городов произошла атака хакеров
На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Домашний доктор: почему кошек считают такими
Домашний доктор: почему кошек считают такими
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь