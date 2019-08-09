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На Полтавщине во время пожара погиб ребенок

На Полтавщине во время пожара погиб ребенок
04:12 Сегодня Телеграф УНН Фото : ГСЧС

Новости Украины:В Полтавской области во время пожара погиб четырехлетний мальчик.

В четверг, 8 августа, в селе Степаненки Гадячского района произошла трагедия - здесь во время пожара, возникшего в хозяйственном здании, заживо сгорел мальчик 4-х лет.

Подробности ужасного происшествия корреспонденту Укринформа рассказал начальник отдела коммуникаций со СМИ ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский.

"Предварительно известно, что около 16:00 жительница Степановки, мама двух малолетних сыновей, вместе с детьми пошла в гости к своей подруге. И пока взрослые беседовали, дети играли на дворе. Потом они забежали в сарай, где было сложено сено. Скорее всего, 7-летний мальчик его поджег. Ему удалось убежать от огня, а вот его младший братик, к сожалению, не смог выбраться из адской ловушки", - сообщил Шкаревский.

По словам мужчины, который живет по-соседски, он слышал громкий детский крик и бросился на помощь, однако зайти в сарай уже было невозможно.

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Пожарные, которых вызвал этот сосед, за несколько минут были на месте происшествия. Они двумя машинами потушили здание в огне, но спасать, увы, было уже некого.

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Пожар, Спасатели, Полтавщина, Пожарные, ГСЧС.
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