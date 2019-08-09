На Полтавщине во время пожара погиб ребенок

Новости Украины:В Полтавской области во время пожара погиб четырехлетний мальчик.

В четверг, 8 августа, в селе Степаненки Гадячского района произошла трагедия - здесь во время пожара, возникшего в хозяйственном здании, заживо сгорел мальчик 4-х лет.

Подробности ужасного происшествия корреспонденту Укринформа рассказал начальник отдела коммуникаций со СМИ ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский.

"Предварительно известно, что около 16:00 жительница Степановки, мама двух малолетних сыновей, вместе с детьми пошла в гости к своей подруге. И пока взрослые беседовали, дети играли на дворе. Потом они забежали в сарай, где было сложено сено. Скорее всего, 7-летний мальчик его поджег. Ему удалось убежать от огня, а вот его младший братик, к сожалению, не смог выбраться из адской ловушки", - сообщил Шкаревский.

По словам мужчины, который живет по-соседски, он слышал громкий детский крик и бросился на помощь, однако зайти в сарай уже было невозможно.

Пожарные, которых вызвал этот сосед, за несколько минут были на месте происшествия. Они двумя машинами потушили здание в огне, но спасать, увы, было уже некого.