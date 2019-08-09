В Луганской области сбили беспилотник ОБСЕ

Новости Украины:Члены патруля миссии слышали три выстрела, огонь велся в направлении беспилотника.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что беспилотный летательный аппарат миссии был обстрелян над оккупированной российскими силами частью Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии.

"7 августа, находясь примерно в 3,5 км к северу от населенного пункта Новоселовка (не подконтролен Украине, 50 км к юго-западу от Луганска) и совершая полет беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия, члены патруля миссии слышали три выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 350 м к юго-востоку. По оценке миссии, огонь велся в направлении беспилотника, который пролетал на расстоянии около 200 м к югу от позиции патруля", - сказано в отчете.

Как говорится в отчете, команда миссии благополучно приземлила беспилотник и покинула этот район.