На Волыни задержали троих нелегалов

Новости Украины:Нелегалов обнаружили в грузовике з нектаринами вовремя досмотра на пункте пропуска.

В пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда (Волынская область) во время досмотра грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, обнаружили в рефрижераторе трех нелегальных пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, задержанные иностранцы сказали, что они из Афганистана, двое из них являются несовершеннолетними.

В Национальную полицию Украины направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, пограничники передали представителям Нацполиции.