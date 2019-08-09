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На Волыни задержали троих нелегалов

На Волыни задержали троих нелегалов
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Нелегалов обнаружили в грузовике з нектаринами вовремя досмотра на пункте пропуска.

В пункте пропуска "Доманово" пограничники Луцкого отряда (Волынская область) во время досмотра грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, обнаружили в рефрижераторе трех нелегальных пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в пятницу, задержанные иностранцы сказали, что они из Афганистана, двое из них являются несовершеннолетними.

В Национальную полицию Украины направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

На украинско-польской границе пограничники задержали 7 нелегалов

Грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, пограничники передали представителям Нацполиции. 

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Украина, Луцк, Волынь, Погранслужба, Нацполиция.
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