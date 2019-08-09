Баканов посетил район проведения ООС на Донбассе

Новости Украины:Баканов побывал в штабе ООС одной из воинских частей и поселке Широкино.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов во время двухдневной рабочей поездки в Донецкую область посетил район проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Глава СБУ посетил коллектив Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Во время встречи, в частности, были очерчены ключевые аспекты реформы СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Баканов побывал в штабе ООС одной из воинских частей и поселке Широкино, который находится на передовой линии, и ознакомился с оперативной обстановкой в регионе.

Представители СБУ возложили цветы к могилам и местам гибели сотрудников украинской спецслужбы.